الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

كاتبة شهر مايو.. "الدستور" تحتفى بسيدة الحكايات سناء البيسى

سناء البيسي
سناء البيسي

"وضاع كل ما أعطاه لنا من علم وسط دخان سجائره المتتابعة وسحاباته الكثيفة".. عبارة اختتمت بها سناء البيسي الطالبة بقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة خبرًا صحفيًا كتبته وقدمته لـ مصطفى أمين عند زيارته للقسم كانت بوابتها للولوج إلى عالم "أخبار اليوم" الساحر فى عام 1955 ومن ثم إلى عالم صاحبة الجلالة الرحب صانعة بحروف من ذهب تجربتها الصحفية التي هي تجربة امرأة لكل العصور.

تحتفى "الدستور" في شهر مايو بسيدة الحكايات الكاتبة الصحفية والقاصة والرسامة الكبيرة سناء البيسي من خلال شهادات محبيها.

محمد الباز يكتب: سناء البيسي.. أم كلثوم الصحافة المصرية

محمد مصطفى أبوشامة يكتب: سناء البيسي.. ناظرة مدرسة الصحافة الراقية

صلاح بيصار يكتب: كنعان وسناء.. سيرة الحب والفن

محمد توفيق يكتب: سناء.. سيدة الكتابة

أمل فوزي تكتب: ومين  مبيحبش  سناء؟

سناء البيسي مصطفى أمين جامعة القاهرة جريدة الدستور سيدة الحكايات

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