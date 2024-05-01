كاتبة شهر مايو.. "الدستور" تحتفى بسيدة الحكايات سناء البيسى

"وضاع كل ما أعطاه لنا من علم وسط دخان سجائره المتتابعة وسحاباته الكثيفة".. عبارة اختتمت بها سناء البيسي الطالبة بقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة خبرًا صحفيًا كتبته وقدمته لـ مصطفى أمين عند زيارته للقسم كانت بوابتها للولوج إلى عالم "أخبار اليوم" الساحر فى عام 1955 ومن ثم إلى عالم صاحبة الجلالة الرحب صانعة بحروف من ذهب تجربتها الصحفية التي هي تجربة امرأة لكل العصور.

تحتفى "الدستور" في شهر مايو بسيدة الحكايات الكاتبة الصحفية والقاصة والرسامة الكبيرة سناء البيسي من خلال شهادات محبيها.