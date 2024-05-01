محمد مصطفى أبو شامة يكتب: سناء البيسي.. ناظرة مدرسة الصحافة الراقية

كثيرات عملن في بلاط «صاحبة الجلالة»، قليلات صعدن إلى قمة المجد، واستحقت كل منهن لقب «صاحبة مدرسة» في عالم الصحافة، نذكر منهن بكل التقدير السيدة فاطمة اليوسف، والسيدة أمينة السعيدة، وستنا وتاج راسنا الأستاذة سناء البيسي.

تمنيت في صباي الصحفي ان انتمي لمدرسة الاستاذ سناء البيسي في مجلة «نصف الدينا» والتي كانت ملاذا امنا للمواهب المعتبرة والمحترمة، بعيدا عن جدران القهر والعهر الصحفي التي كانت تحاصر صحافة التسعينات، وعندما تعذر علي الانضمام الفعلي، انتميت لمدرستها افتراضيا، فالتهمت كل اعداد المجلة منذ تأسيسها في 18 فبراير عام 1990، واحتفظت لسنوات بأرشيف يحتوي على معظم اعدادها، التي كانت مرجعا ومصدرا عظيما لجيل من الصحفيين، تعلم وتأثر بهذه المدرسة الصحفية الفريدة والراقية.

نجحت الاستاذة ببراعة في تحقيق الشعار الذي اختارته لمجلتها «نصف الدنيا.. لكل الدنيا»، فالمجلة ربما تكون الوحيدة في تاريخ الصحافة النسائية التي جذبت القراء الرجال، للحد الذي دفعها إلى إصدار ملحق بعنوان «الرجل» لتواكب الطلب الذكوري على المجلة، التي نافست وتفوقت على صحف ومجلات اسبوعية شهيرة وعريقة، بقوة انفرادتها وقدرتها على المنافسة الشريفة، في اخر عهود «المهنة وشرفها» قبل أن يدهسها قطار «السوشيال ميديا»، ويفرض «الترند» ذوقه على الجمهور، وشروطه في المنافسة.

أما مقالات الاستاذة، فهي مدرسة كبيرة أيضا، فما يزال مقالها يوم السبت في جريدة الاهرام، حدثا استثنائيا، أتأمله مشدوها لا ادري كيف تعزل حروفها، وترتب جملها، وتصطفي صورها وتختار تراكيبها اللغوية، دائما مدهشة بلا مبالغة، عفية وكأنها تنحت تماثيل خالدة او تصمم قطعة من الارابيسك تزين بها مكانا أسطوريا يناسب العوالم التي تصنعها لقارئها وتخطفه بداخلها في متعة بصرية بديعة، لا تجد لها مثيلا في تاريخ الكتابة الصحافية.

وقد رسخ اسم الاستاذة في وجداني مبكرا مع عرض قنبلة الدراما الخالدة «هو وهي» والتي شاركت فيها بقصصها المدهشة عن الصراع الأبدي بين الرجل والمرأة، مع عمالقة كبار يتقدمهم عمنا صلاح جاهين كاتبا للسيناريو والحوار والأغاني وبصحبته اصحاب المقام الرفيع في فن التمثيل، السندريلا سعاد حسني والنجم الاسمر أحمد زكي، ومعهما كوكبة من الكبار اذكر منهم تحية كاريوكا وحسن عابدين وابو بكر عزت، وعرض هذا العمل الفني البديع في رمضان عام 1985، من اخراج كبير أسطوات الاخراج التليفزيوني الاستاذ يحي العلمي، وبهذا المسلسل سطرت الاستاذة اسمها بحروف من نور في تاريخ الدراما المصرية العربية بعشر حلقات فقط، وقد حرمنا تألقها الصحفي وتفرغها لصاحبة الجلالة من فيض ابداعاتها القصصية والدرامية.