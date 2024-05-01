الأربعاء 01 مايو 2024
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التفاصيل الكاملة.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

يزداد بحث المواطنين عبر محرك جوجل عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي، فيعتبر الاسكان الاجتماعي من أبرز الأمور التي يتسأل عنها البعض ويبحثوا بشكل مستمر عن التفاصيل المتعلقة باخر مستجدات شقق الاسكان الاجتماعي.

أماكن شقق الإسكان الإجتماعى 2024 فى الإعلان الجديد

نستعرض فى السطور التالية، التفاصيل الكاملة المتعلقة باماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي وما ابرز الامور المتعلقة باماكن الشقق وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أماكن طرح الشقق فى هذه المدن وهى “مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة”.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

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الأوراق المطلوبة فى شقق الاسكان الاجتماعي

وفيما يخص تفاصيل الاوراق المطلوبة فى شقق الاسكان الاجتماعي، فاوضحت وزارة الإسكان أن أبرز الاوراق المطلوب للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي تكمن فى الآتي:

تحضير صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية)

تقديم قسيمة الزواج

توفير تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز

إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

وسوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاص بالإعلان 18 خلال شهر مايو الجاري التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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