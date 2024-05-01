مستشفى كمال عدوان: سوء التغذية أفقدنا العديد من الأطفال

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبوصفية، مساء اليوم الأربعاء، عن أن المنظومة الصحية متهالكة ومنهارة ويعملون في ظروف قاسية وصعبة داخل شمال قطاع غزة.

وقال "أبوصفية" في تصريحات صحفية مساء اليوم: "فقدنا العديد من الأطفال بسبب شدة سوء التغذية رغم المناشدات التي لم تتوقف".

وأضاف "أبوصفية" أن شمال قطاع غزة مطبق عليه بحصار كامل ولا يوجد أي مستلزمات طبية.

وشدد مدير مستشفى كمال عدوان على أن المطلوب بشكل عاجل إدخال الوقود بكميات تكفي المستشفيات والسماح بدخول المعدات والمستلزمات والكوادر الطبية.

الخارجية الأردنية تدين اعتداء مستعمرين على قافلتي مساعدات متجهتين إلى غزة

وسبق، وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء مستعمرين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم، والثانية عبر معبر بيت حانون.

واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم، أن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات، والسماح بالاعتداء عليهما خرق غاشم لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن اعتداء المستعمرين على القافلتين، وفشل سلطات الاحتلال في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءاتها والتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك معبر بيت حانون.

وحمّل القضاة، سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها، ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها.

ولفتت الخارجية الأردنية إلى أن القافلتين تابعتا مهمتهما، بعد ذلك رغم الاعتداء، انطلاقًا من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهه، ووصلتا إلى وجهتيهما.