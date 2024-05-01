الأربعاء 01 مايو 2024
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عالم

الخارجية الأردنية تدين اعتداء مستعمرين على قافلتي مساعدات متجهتين إلى غزة

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء مستعمرين على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة، إحداهما كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية عبر معبر بيت حانون.

واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم، أن فشل الحكومة الإسرائيلية في حماية قافلتي المساعدات، والسماح بالاعتداء عليهما خرق غاشم لالتزاماتها القانونية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولالتزاماتها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

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وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن اعتداء المستعمرين على القافلتين، وفشل سلطات الاحتلال في تأمين الحماية لهما ينسفان كل ادعاءاتها والتزاماتها بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك معبر بيت حانون.

وحمل القضاة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي واضح يدينها، ويفرض على إسرائيل تلبية التزاماتها القانونية، وتأمين حماية قوافل المساعدات والمنظمات الأممية التي تعمل على استلامها وتوزيعها.

ولفتت الخارجية الأردنية إلى أن القافلتين تابعتا مهمتهما، بعد ذلك رغم الاعتداء، انطلاقا من الحرص على إيصال المساعدات إلى غزة في ضوء الكارثة الإنسانية التي تواجهه، ووصلتا إلى وجهتيهما.

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وكانت قافلتا المساعدات تعرضتا، فجر اليوم، إلى اعتداء من مستعمرين خلال توجههما نحو معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم، وإلقاء بعض من حمولتهما في الشوارع ما سبب أضرارا مادية للشاحنات.

الاحتلال: الإعلان قريبًا عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين قرب محور نيتساريم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعلن، قريبًا، عن منطقة آمنة وسط قطاع غزة للنازحين من رفح الفلسطينية ستكون إلى جانب النصيرات والبريج قرب محور نيتساريم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه سيتم توسيع منطقة المواصي لتصل إلى مدينة خان يونس شرقا ودير البلح شمالا.

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