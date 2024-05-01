الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعى للاطمئنان على عدد من مصابى غزة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المستشفى الجامعي

أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، زيارة للمستشفى الجامعي لمتابعة الحالة الصحية والاطمئنان على عدد من مصابي غزة، والذين تم إجراء عدد 4 عمليات جراحية لهم بقسم العيون، إلى جانب إجراء فحوصات طبية لعدد 6 آخرين، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، والدكتور أحمد جاد أستاذ طب وجراحة العيون، الدكتورة فريدة سامي مدير إدارة العلاج بأجر.

 

وخلال الجولة التفقدية تابع رئيس الجامعة الحالة الصحية للمرضى واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية وتوفير كل المستلزمات العلاجية والخدمية، طيلة فترة بقائهم في المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل وطيب الإقامة لهم بين أهلهم وذويهم بسوهاج.

 

من جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة، للاطمئنان على جميع الإجراءت الصحية التي تقدم للمصابين من قطاع غزة أولًا بأول، موضحًا أن العمليات الجراحية بلغت عدد ٤ عمليات جراحية في العيون، وعدد ٦ حالات من الأطفال تم عمل إجراءات طبية مختلفة لهم، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لجميع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كل الخدمات الطبية وتوفير جميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين آمنين.  

 

يذكر أن مستشفى سوهاج الجامعي استقبل في ٢٣ أبريل الماضي عدد ٢٤ من مصابي غزة و٥٠ من ذويهم لاستكمال مراحل العلاج، حيث عبّر المصابون عن بالغ سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالشعب السوهاجي، وما وجدوه من كرم وحسن معاملة وطيب إقامة منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى مستشفى الجامعة.

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