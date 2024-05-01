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رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: بجهودكم نعزز بنيان هذا الوطن

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بخالص التهنئة للقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ولعمال مصر عامة والعاملين بالجامعة خاصة بمناسبة عيد العمال.

وثمن  النعماني الاحتفال بعيد العمال، وإسهاماتهم الوطنية المخلصة، وأدائهم المهني المتميز واصفًا إياهم "بصناع الوطن" الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، مؤكدًا أنه بجهودهم المضنية نعزز بنيان هذا الوطن ليبقى قويًا شامخًا، وننعم فيه بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والسلام.

ووجه النعماني، خالص التهنئة والتقدير لعمال مصر فى مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة فى البذل والعطاء، متعهدًا بمواصلة كافة منسوبي الجامعة بذل مزيد من الجهد والاستمرار في قصص النجاح، بروح العزيمة والإصرار والعطاء، كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي من استكمال مسيرة العبور العظيم، سعيًا لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم.

كما بعث النعماني تهنئة للدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء وللدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، مثمنًا ما تبذله الحكومه، في مجال العمل.

 

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد عيد العمال الوطنية

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