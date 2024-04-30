تخصيص 12 فدانا بمدينة الكوثر استعدادًا لإنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بصدد إنشاء الجامعة التكنولوجية على مساحة 12 فدانا بمدينة الكوثر، وذلك نتيجة ازدياد الطلب على التخصصات التكنولوجية والحاجة الملحة لتطوير الصناعات التكنولوجية بمحافظات جنوب الصعيد، ودعم تلك الصناعات وتعزيزها بأيدي عاملة مدربة وذات كفاءة ومهارة فنية عالية.

وأضاف النعماني، أن الجامعة التكنولوجية تمثل نقلة نوعية لإقليم جنوب الصعيد، وتساهم فى استيعاب عدد كبير من الطلاب بمحافظات الصعيد الراغبين فى الدراسة بالمجال التكنولوجي، مضيفًا أن الجامعة ستضم في المرحلة الأولى ثلاث كليات جديدة وهم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا النقل، والتي ستساهم في استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي وموازي لمسار التعليم الأكاديمى، كما توفر تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة مناظر لنظم الجودة العالمية.

وفي هذا الصدد استقبلت الجامعة، أعضاء اللجنة الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى زيارة ميدانية لمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة التكنولوجية بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أعضاء اللجنة الهندسية.

وقال الدكتور خالد عمران، إنه تم إطلاع اللجنة على كافة المستندات والدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء الجامعة التكنولوجية، وتقديم الملفات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لذلك، موضحًا أنه تم إجراء زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة إلى مدينة الكوثر لمعاينة إحداثيات قطعة الأرض والوقوف على مدى صلاحيتها واستيفائها لكافة الشروط التى يجب توافرها لإنشاء الجامعة، قبيل إعطاء إشارة البدء فى الأعمال الإنشائية.