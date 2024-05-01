الأربعاء 01 مايو 2024
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منوعات

طريقة سلق ورق العنب وكيفية اختيار الورق المناسب؟

ورق العنب
ورق العنب

تزايدت عمليات البحث  عن طريقة سلق ورق العنب، باعتبارها من الأكلات المفضلة لدى شريحة واسعة في مصر.

ويحظى  ورق العنب بمختلف أنواعه بمحبة وقبول بمختلف الدول، لكن لكل بلد طريقتها في تحضيره واختياره مكوناته.

طريقة سلق ورق العنب

"الدستور" تقدم طريقة سلق ورق العنب.

الخطوة الاولي: نقوم بازالة عيدان ورق العنب ثم نقوم بغسليه بماء باردة، وضعيه في مصفاة حتى ينزل ماؤه.

الخطوة الثانية: نضع في الماء قليل من الملح للتخلّص من أي بكتيريا عالقة بالورق.

الخطوة الثالثة:نقوم بغلي الماء تدريجيًّا، وبعد دقيقة أو دقيقتين مع ملاحظة ورق العنب  أنّه أصبح ليّنًا.

الخطوة الثالثة: نقوم برفع ورق العنب من الحلة وضعيه جانبًا، ويجب ألّا تطول مدة السلق حتى تستطيع التحكم بالورقة عند حشوها ولفّها.

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كيفية نختار ورق العنب المناسب للسلق؟

الخطوة الاولي: نختار ورق العنب الطري والطازج.

الخطوة الثانية: نختاراختيار الورق الخالي من الضربات. 

الخطوة الثالثة: نقوم غسل الورق جيدًا بالماء البارد قبل أن نسلقه للتخلّص من الأوساخ العالقة به.

الخطوة الرابعة: نرتب أوراق العنب فوق بعضها لتسهيل وضعها وإزالتها من الماء الساخن.

الخطوة الخامسة: نضع كمية من الماء في قدر كبير على النار ونضيف له القليل من الملح ونحرّكه حتى يذوب ونترك المحلول حتى يغلي. 

الخطوة السادسة: نضع أوراق العنب ونسلقها لمدّة دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط ثم نرفعها ونضعها في مصفاة معدنية للتخلّص من الماء الزائد ونغسلها بالماء البارد.

الخطوة السابعة: نقوم بعصر ليمونة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة زيت لماء سلق ورق العنب لإبراز نكهته القوية وإعطاءه لمعانًا مميزًا.

الخطوة الثامنة: لابد ان نضع ورق العنب المحشي في طبق واسع حتي التصفة تماما مع شرحات الليمون  ونقوم بالتخزين مع التغميسه بالليمون.

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