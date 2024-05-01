الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تاجر يقطع يد شاب بسكين فى المطرية

أسعاف - ارشيفية
أسعاف - ارشيفية

شهدت منطقة المطرية قيام تاجر بقطع يد شاب بسكين أثناء مشاجرة بينهما وتم ضبط المتهم ونقل المجنى عليه للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة المطرية  اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود شاب مصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وعثر على شاب مقطوع اليد اليسرى، وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وتاجر أدوات منزلية بسبب قيام الأخير بوضع البضاعة أمام باب عقار الضحية،  وعندما عاتبه الشاب نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها التاجر بضرب الضحية بسكين فقطع يده اليسرى.

كما أصيب المتهم بجرح قطعى بفروة الرأس وتم ضبطه، ونقل الضحية للمستشفى فى حالة حرجة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود لعيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

منطقة المطرية تاجر قطع يد شاب شرطة النجدة حوادث الدستور

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