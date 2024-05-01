الأربعاء 01 مايو 2024
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سياسي

أحمد الخشن: زيارة أمير الكويت لمصر انعكاس للعلاقات الوثيقة بين البلدين

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية زيارة أمير الكويت الى مصر، وما تمثله في مسيرة التعاون والعلاقات الوثيقة والمتينة مع مصر،  قائلًا: العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والصداقة، وتميزت بتعاون سياسي واقتصادي وثقافي ممتد ما عزز الروابط بين البلدين.

ولفت الخشن، إلى أن زيارة أمير الكويت الرسمية الأولى لمصر، ستنعكس بشكل إيجابي واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين لصالح شعبي البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة معدل التبادل التجاري ليلبي طموحات الجانبين.

 

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وتابع عضو مجلس النواب، أن التشاور والتنسيق بين القيادتين المصرية والكويتية قائم لا ينقطع، وهناك تعاون مثمر بينهما في مختلف المجالات.

وأشار نائب المنوفية، إلى ثناء الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتجهيز لعقد الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة ما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.

واختتم النائب أحمد الخشن، أن زيارة أمير الكويت مكسب حقيقي ودفعة للتعاون المصري المشترك وقمة في وقتها بين مصر والكويت.

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