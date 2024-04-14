الأحد 14 أبريل 2024
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سياسي

أحمد الخشن: استمرار العدوان على غزة يفتح جبهات لحروب جديدة

أحمد الخشن
أحمد الخشن

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن مصر قادرة تماما على حماية مصالحها وأمنها القومي، لافتا إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة عقب الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على اسرائيل، جاء ليؤكد صواب رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب.

ولفت "الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر تتصرف بحكمة وهدوء وأمنها القومي خط أحمر، وهو معلن منذ اندلاع الأزمة، لكن التوتر والهجوم الإيراني يعود إلى عدوان اسرائيل وغطرستها ورفضها وقف الحرب من جهة، وعدم الاستماع لرؤى مصر وتحذيراتها أن المنطقة برمتها قد تجر للعنف والصدام إذ لم تتوقف حرب غزة من جهة ثانية.

وأوضح أن مصر تلعب ولا تزال دورًا رئيسيًا في التوسط في الصراعات بالمنطقة وفي الحفاظ على السلام والاستقرار، وأن هجوم إيران يؤكد أن مصر كانت ولا تزال على حق في أن حرب غزة واستمرارها واستمرار العدوان الإسرائيلي سيجر المنطقة كلها للحرب، وبما لا يحمد عقباه.

وشدد عضو البرلمان على أن المنطقة اليوم بحاجة ماسة لوقف الحرب على غزة، بعد سقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، لافتا إلى أن الهجوم الإيراني أثبت صدق تحذيرات مصر من اتساع رقعة العنف في المنطقة طوال الفترة الماضية وانعكاساته الخطيرة وواقعيتها.

واختتم النائب أحمد الخشن، بالتحذير لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن استمرار الحرب على غزة، قد يفتح جبهات أخرى جديدة وعلى الجميع تضافر جهودهم للتصدي لما هو أت والعودة للسلام مرة ثانية.

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