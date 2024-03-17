أحمد الخشن: القمة المصرية الأوروبية تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين الجانبين

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة المصرية الأوروبية اليوم، قائلا: "إنها نقلة استراتيجية حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنها تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، وهو بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين."

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الاتفاق التمويلي الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، سيكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري. كما أشار إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد والتي يحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القمة المصرية الأوروبية تهدف إلى التباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، مثل العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. كما ستتضمن مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات على السِلم الدولي.

واختتم بالاشارة إلى قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتا إلى أن سياسة مصر الخارجية تحظى بالتقدير الشديد عالميا من مختلف القادة.