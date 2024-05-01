مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق السادس من الشقة محل سكنه عقب اختلال توازنه بدائرة قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة نجار في عقده الخامس، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف المتوفي بشرفة الشقة محل سكنه بالطابق السادس أختل توازنه وسقط متوفيا جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.