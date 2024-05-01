الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أيمن سلامة لـ"الشاهد": القانون الدولى الإنسانى نشأ لأنسنة النزاعات المسلحة

أيمن سلامة
أيمن سلامة

أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الفرق بين القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال "سلامة" خلال حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية.

وأضاف: "أما القانون الدولي الإنساني فهو مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التي تنظم علاقات المتحاربين وأيضًا المدنيين غير المشتركين في الصراع المسلح، والقانون الدولي الإنساني نشأ من أجل أنسنة النزاع المسلح".

وتابع: "هناك عبارة صغيرة جدًا تعبر عن القانون الدولي الإنساني وهي إن استطعت أن تأسر فلا تجرح وإن استطعت أن تجرح فلا تقتل وإن قتلت لا تمثل، كما حدث منذ أيام في قطاع غزة ورأينا المدافن الجماعية، وهناك منظمات حقوقية تحدثت عن فصل الرؤوس وقطع الأوصال والأيادي والأقدام لما يزيد عن 300 جثة في مقابر جماعية".

وأكد أن القانون الدولي الإنساني إذا كان يحمي المدنيين بشكل رئيسي يحفظ حقوق المحاربين ويحمي المحارب حتى أثناء النزاع، أي باختصار حظر إلحاق ضرر جسيم بالعدو وأيضًا المدنيين.

الشاهد برنامج الشاهد القانون الدولي الإنساني القانون الدولي محمد الباز

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