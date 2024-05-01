وزير التموين: قوانين التجارة المعمول بها حاليًا منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم حاليا إعادة صياغة كل قوانين التجارة، وسيتم عرضها على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي، أن قوانين التجارة المعمول بها حاليا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن من قوانين التجارة التي يتم تعديلها حاليا قانون التموين الموحد وقانون الدمغة والموازين.

جاء ذلك من خلال إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.

وقرر الوزير منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتهم اعتبارا من 15 أبريل 2024 وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https:// bor. itda. gov. eg/ activity، وأيضا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليا طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري، وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانا إسهاما من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط، ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط لتتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.