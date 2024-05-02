الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كهرباء شمال الدلتا: 350 مليون جنيه حجم استثمارات مشروعات الغير بالموازنة الجديدة

كهرباء شمال الدلتا
كهرباء شمال الدلتا

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل، تنفيذ ‏مشروعات للغير بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2025/2024.

وذكر المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خلال مناقشة الموازنة التخطيطيه للشركة برئاسة االمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أخطة الشركة للعام المالي الجديد 2025/2024 بمحافظات ( الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط ) الواقعة بنطاق الشركة الجغرافي والتي من أهم أهدافها ضمان تقديم خدمات متميزة وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحقيق الرضاء التام للعملاء لتشمل:

- تطوير ورفع كفاءة طريق شرق الرياح التوفيقي بطول ٧٣ كيلو متر ( بنها – المنصورة) حيث تم الانتهاء من رفع المهمات الكهربائية المتعارضة مع المرحلتين الأولى والثانية من المشروع وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة.

- إزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة الطريق الساحلي لرصف الشاحنات (بلقاس – شربين – جمصة ) بطول ١٠ كم.

- إزالة المهمات الكهربائية المتعارضة مع توسعة وازدواج طرق ( دكرنس – طناح – المنصورة، رافد جمصة، شربين – المنصورة، الرياض – مطوبس – سيدى سالم ).

• مشروعات الإسكان الاجتماعي: الامتداد العمراني برأس البر، عمارات ( تحيا مصر بكفر الشيخ – جنة، سكن مصر، دار مصر بدمياط الجديدة ). 

• مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى لعمارات سكنية بعدد ١٤٢عمارة سكنية بمدينة كفر الشيخ، ٢٣٩ عمارة سكنية بمدينة رأس البر، ١٨ عمارة سكنية (مساكن الجلاء – أرض الصوامع ) بمدينة المنصورة.

• استكمال توصيل التيار الكهربائي لمشروعات ( الامتداد العمراني برأس البر، المنصورة الجديدة ).

• توصيل التيار الكهربائي:(مستشفى العبور للتأمين الصحي ومستشفى الأورام بمدينة كفر الشيخ، لوحة توزيع جامعة كفر الشيخ الجديدة، مستشفى الطوارئ بمدينة كفر الشيخ).

• توصيل التيار الكهربائي:

- للمنطقة اللوجستية بطلخا.

- للمراكز الطبية الثلاثة ( جامعة المنصورة ).

- لتطوير استاد كفر الشيخ الرياضي.

- لمزلقانات السكة الحديد، المدارس نطاق الشركة.

• استكمال التوصيل لمحطات الغاز الطبيعي المدرجة بخطة الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

• تطوير ورفع كفاءة المجازر طبقًا للاتفاق المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

• توصيل التيار الكهربائي لعدد (٥) محطات شحن سيارات بالكهرباء  (٢) بقطاع جنوب الدقهلية، (٣) بقطاع دمياط، وجارى الاستكمال.

• محطات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن مشروع حياه كريمة ( المرحلة الاولى).

•  محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ( نبروه – الجمالية – دكرنس– بيلا – مطوبس)

• محطات الري الحقلي والمطور.

• توصيل التيار الكهربائي لمصانع تدوير القمامة.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس محمد عسل مشروعات للغير الكهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر

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