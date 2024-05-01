"كهرباء شمال الدلتا" تستهدف تركيب 175 ألف عداد ذكى بقطاع دمياط

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تركيب 280 ألف عداد ما بين "كودى، جديد، احلال اعطال، إحلال رباعي، احلال عدم سداد" خلال العام المالي 2025/2024، ليصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى 3.5 مليون عداد عداد لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع لـ 96.5%؜ من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة بنسبة تطور 8.6%؜.

كما تستهدف الشركة تركيب 175 ألف عداد ذكى بقطاع دمياط ضمن مشروع قرض الهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

وذكر المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال عرض موازنة العام المالي 2025/2024، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2024/2023 إلى 3.27 مليون عداد بنسبة ٦٦٪؜ من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة.

أشار إلى أن عدد مراكز الشحن بلغ 107 مراكز، إضافة إلى عدد89 وحدة شحن متنقلة بمراكز الشحن الفرعية، 175 وحدة لخدمة العملاء بمقار شبكات القرى الواقعة نطاق الشركة للتخفيف عن المشتركين ولرفع كفاءة خدمة العملاء.

وفي إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات (فورى، سهل، بى بلس، خالص) مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت وكذلك سداد الفواتير.

كما تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل، حيث تم توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة عبر تطبيق (سهل، ماي فورى).