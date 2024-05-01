الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء شمال الدلتا" تستهدف تركيب 175 ألف عداد ذكى بقطاع دمياط

الكهرباء
الكهرباء

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تركيب 280 ألف عداد ما بين "كودى، جديد، احلال اعطال، إحلال رباعي، احلال عدم سداد" خلال العام المالي 2025/2024، ليصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة إلى 3.5 مليون عداد عداد لتصل نسبة العدادات مسبوقة الدفع لـ 96.5%؜ من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة بنسبة تطور 8.6%؜. 

كما تستهدف الشركة  تركيب 175 ألف عداد ذكى بقطاع دمياط ضمن مشروع قرض الهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

وذكر المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال عرض موازنة العام المالي 2025/2024، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2024/2023 إلى 3.27 مليون عداد بنسبة ٦٦٪؜ من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة.

أشار إلى أن عدد مراكز الشحن بلغ 107 مراكز، إضافة إلى عدد89 وحدة شحن متنقلة بمراكز الشحن الفرعية، 175 وحدة لخدمة العملاء بمقار شبكات القرى الواقعة نطاق الشركة للتخفيف عن المشتركين ولرفع كفاءة خدمة العملاء.

وفي إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات (فورى، سهل، بى بلس، خالص) مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت وكذلك سداد الفواتير.

كما تفعيل خدمة الشحن عن طريق الموبايل، حيث تم توفير كروت للعدادات مزودة بخاصية NFC للعدادات الجديدة والعدادات الموجودة في الخدمة عبر تطبيق (سهل، ماي فورى).

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عداد ذكي المهندس محمد عسل جايكا توزيع الكهرباء الكهرباء

مواد متعلقة

باستثمارات 9 مليارات دولار.. خطوة جديدة لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

مذبحة أسرية بدار السلام.. طالب هندسة يقتل والديه وشقيقه ويدفنهم أسفل منزله

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين