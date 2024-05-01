اعتماد الموازنة التخطيطية لـ"كهرباء شمال الدلتا" ‏باستثمارات 2.7 مليار جنيه

اعتمدت الموازنة التخطيطية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للعام المالي 2025/2024 برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث استعرض المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خطة الشركة للعام المالي الجديد 2024 / 2025 بمحافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط) الواقعة بنطاق الشركة الجغرافي والتي من أهم أهدافها ضمان تقديم خدمات متميزة وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحقيق الرضاء التام للعملاء وذلك عن طريق رفع مستوى الأداء داخل مراكز خدمة العملاء نطاق الشركة وتقديم الخدمات التفاعلية الجديدة وتحويل نماذج الطلبات إلى نماذج ذكية بإضافة QR Code أسفل الطلبات حيث يتم تواصل العميل ‏بشكل فوري مع المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والصفحه الرسمية للشركة على Facebook لسهولة الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بتقديم الخدمات في اسرع وقت ممكن.



وعرض “عسل” مؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمالية للشركة حيث:

-مستهدف أن يبلغ أقصى حمل (٢٦٦٤) م.وات خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٢٥٩٥) م. وات متوقع خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة تطور ٢.٦٦%.

-مستهدف أن يصل معامل القدرة (٠.٩٥) خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٠.٩٤) متوقع خلال العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بتركيب مكثفات بقدرة (٦) م.فار ليصل إجمالي سعة المكثفات المركبة بالشبكة إلى (٥٢٥.٦) م.فار بنسبة ٢٠ ٪؜ من الحمل الأقصى المستهدف.

- خفض كمية الطاقة غير المستغلة لتصل إلى ٢.٥٦ مليون ك.و.س مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقابل ٢.٥٩ مليون ك.و.س. متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لخطوط الجهد المنخفض لتصل إلى ١.١٧٥ عطل / ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ مقابل ١.١٧٧ عطل /١٠٠ كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- خفض معدلات الأعطال الشهرية لكابلات الجهد المنخفض لتصل إلى ٠.٥٥١ عطل / ١٠٠ كم مستهدف عام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤مقابل ٠.٥٥٣ عطل /١٠٠كم متوقع عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

- مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية:

•الانقطاعات غير المبرمجة

أدى انخفاض عدد الأعطال السنوية لشبكات الجهد المتوسط إلى الآتي:

• خفض مؤشر متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك خلال السنة (SAIFI) ليصل إلى(٠.٨٣٦) انقطاع/ مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل(٠.٨٣٨) انقطاع /مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

• خفض مؤشر متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك خلال السنة (SAIDI) ليصل إلى (٨٧) دقيقة / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٨٩) دقيقة /مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

• خفض مؤشر متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى (١٠٤) دقيقة /انقطاع مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١٠٦) دقيقة/انقطاع متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



-الانقطاعات المبرمجة:

• خفض مؤشر متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك خلال السنة (SAIFI) ليصل إلى (١.٢٤) انقطاع / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١.٢٧) انقطاع / مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



• خفض مؤشر متوسط الفترة الزمنية للانقطاع لكل مشترك خلال السنة (SAIDI) ليصل إلى (١١٨.٧) دقيقة / مشترك مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (١٢٣.٧) دقيقة / مشترك متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

• خفض مؤشر متوسط فترة الانقطاع الواحد خلال السنة (CAIDI) ليصل إلى (٩٥.٧) دقيقة /انقطاع مستهدف لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مقابل (٩٧.٤) دقيقة /انقطاع متوقع لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

-مستهدف أن تصل المكونات خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ إلى الآتي:

• أطوال كابلات الجهد المتوسط (٩٨١٥) كم حيث بلغت (٩٧٦٢) كم حتى تاريخه.

• أطوال الخطوط الهوائية الجهد المتوسط (١٠٠١٧) كم حيث بلغت (١٠٠١٢) كم حتى تاريخه.

• عدد المحولات (١٩٥٥٢) محول حيث بلغ (١٩٥٣٩) محول حتى تاريخه.

• أطوال كابلات الجهد المنخفض (٣٤٣٧) كم حيث بلغت (٣٤٣٣) كم حتى تاريخه.

• أطوال الخطوط الهوائية الجهد المنخفض (٢٣٩٥٠) كم حيث بلغت (٢٣٩٢٤) كم حتى تاريخه.