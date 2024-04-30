الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء البحيرة" تستهدف تركيب 52 ألف عداد ذكي خلال 2025/2024

شركة البحيرة لتوزيع
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

تستهدف شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تركيب 52683 عداد ذكي بتكلفة إجمالية 201.814 مليون جنيها خلال العام المالي 2024/2025، وذلك ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة .

وذكر طارق عبدالشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلال اعمال الجمعية العامة أن شركة البحيرة فى إطار الدور الذى تقوم به الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نحو توفير طاقة كهربائية مستدامة وتنوع مصادرها وتحسين كفاءة إستخدامها مع تنمية إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بالإستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية من خلال الأتى:-

  • الإستمرار فى  تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والشاملة لعدد(11) محطة شمسية ملك الشركة بإجمالي قدرة 262.265ك.وات. 
  • ربط عدد (33) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام صافي القياس بإجمالي قدرة (12098ك.وات) ليصبح اجمالي المتوقع (169 ) محطه للعام المالي 2023 /2024 بإجمالي قدرة (49649.975ك.وات).
  • ربط عدد (1) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة (999.5ك.وات).
  • ربط عدد(2) محطة لإنتاج الكهرباء بنظام البيوجاز ملك الغير بإجمالي قدرة (2000ك.وات).
  • الاستمرار في  تنفيذ خطة للمرور على المحطات الشمسية التي تم التعاقد عليها لمراجعة استهلاكها وطرق المحاسبة. 
  • عمل صيانة لعدد 1600 خلية طاقة شمسية باجمالي قدرة ( 209.6 ك.وات)  من اجمالى الخلايا الموجوده بمحطة الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

تطوير مراكز خدمة العملاء 

ووفق تقرير الموازنة تقوم شركة البحيرة بتطوير مراكز خدمة العملاء ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تجربة العميل والسعي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وبناء على ذلك تستهدف الشركة الإجراءات الاتية: -

  • استكمال تطوير صالات خدمة العملاء بجميع مراكز الخدمة الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع عملاء الشركة ويحقق رضا العميل 
  • التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور لتسهيل أداء الخدمة وتقليل الوقت اللازم لها (المنصة)
  • الاستمرار في تدريب ورفع كفاءة العاملين لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
  • يتم رفع سرعات شبكات الـ VPN طبقا لحجم الأعمال المستغلة والمتوقعة لكل فرع وتحويل شبكات الربط الخاصة فى ديوان عام الشركة من كابلات نحاسية الى كابلات فايبر.
  • التوسع في ربط جميع الأقسام داخل الهندسات بالمنصة الاليكترونية.
  • استكمال الأعمال الخاصة بالأمن السيبراني في مبنى الديوان العام.
  • استكمال رفع الاحداثيات والانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل منظومة الـ GIS.
  • البدء بتجهيز مركز معلومات   DATA CENTER تمهيدا لاستخدام العدادات الذكية SMART METERS)).
  • التوسع في تأمين أنظمة البنية التحتية  لنظم المعلومات.
  • التوسع في استخدام Flash Modem لتأمين الاتصال بالهندسات من خلال شركات مختلفة.
  • البدء في التجهيزات الخاصة بمنظومة الشحن الموحد.
  • استكمال برنامج التحصيل الموحد لصغار المشتركين وربطه مع ماكينات التحصيل.
  • البدء في تشغيل البرنامج الموحد للسرقات والضبطية القضائية.
  • البدء في تشغيل برنامج اصدار كبار المشتركين والمصالح الحكومية الموحد.

وفى إطار سعى الشركة للاستغلال الأمثل لمواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الاكتفاء الذاتى لبعض المهمات والمشغولات الحديدية وكذلك أعمال النجارة المطلوبة فتستهدف الشركة الاستمرار فى تطوير انتاجية الورش الإنتاجية التابعة لها من خلال الأتى:-

  • التوسع فى تصنيع أبراج وأعمدة هيكلية جهد متوسط بالمشتملات.
  • التوسع فى تصنيع لوحات الجهد المنخفض بصاج مجلفن لمحولات التوزيع بدءا من قدرة 50ك.ف.أ حتى 500ك.ف.أ.
  • التوسع فى اعادة تأهيل الأعمدة المرفوعة من الاحلال والتجديد.
  • التوسع فى تصنيع جميع المشغولات الحديدية (شاسيهات المحولات ومنظمات الجهد-البوابات الحديدية-قوائم وأرفف المخازن - تاندات صاج) لسد احتياجات قطاعات الشركة المختلفة، وتصنيع كنسولات جهد منخفض.
  • التوسع في تصنيع الاثاث الخشبي لتلبية احتياجات الشركة من الكراسي، المكاتب، مكتبات، حفظ الملفات. 
  •  التوسع في صيانة واصلاح المحولات بالورش الخاصة بالشركة (أرض السجاد بدمنهور وورشة ابو بكر بقطاع النوبارية ).
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء البحيرة لتوزيع الكهرباء الكهرباء المهندس طارق عبدالشافي

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