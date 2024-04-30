الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء البحيرة" تتخذ بعض الإجراءات لخفض نسبة الفقد لـ16.5%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تستهدف شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء في الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2024 /2025 والتي تم اعتمدها، اليوم، أن يصل عدد المشتركين لنحو 2.862 مليون مشترك بنهاية العام المالي 2024/ 2025 مقابل متوقع 2.781 مليون مشترك بنهاية  العام المالي 2023/ 2024

وذكر المهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة قامت باتخاذ بعض الإجراءات لتحسين نسبة الفقد للعام المالي 2024/ 2025 ليصبح 16.5% مقابل متوقع للعام المالى 2023/ 2024 نسبة 17.8%

وتستهدف الشركة أن تصل كمية الطاقة المتاحة للعام المالى2024 /2025 لنحو 14718.594 مليون ك.و.س مقابل متوقع كمية قدرها 14318.084 مليون ك.و.س للعام المالي 2023/ 2024 بزيادة  قدرها 400.510 مليون ك0 و0س. 

وتخطط الشركة أن تبلغ  قيمة الطاقة المشتراة نحو  21577.316 مليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025 مقابل متوقع 16858.717 مليون جنيه للعام المالي 2023/ 2024 بزيادة قدرها  4718.599 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق كمية طاقة مباعة خلال العام المالى 2024 /2025 قدرها 12290.026مليون ك.و.س، مقابل متوقع خلال العام المالى2023 /2024  وقدرها 11769.415 مليون ك.و.س بزيادة قدرها 520.611 مليون ك. و. س. 

وتستهدف الشركة قيمة طاقة مباعة قدرها 15741.801مليون جنيه للعام المالى 2024/ 2025 مقابل متوقع 13813.181 مليون جنيه للعام المالى 2023/ 2024 بزيادة قدرها 1928.62مليون جنيه.

التحصيل النقدي

1-  تبلغ نسبة التحصيل النقدي المستهدفة للعام المالي 2024 /2025 من الإصدار للإصدارنحو 96.07%، مقابل نسبة متوقعة 87.08% للعام المالي 2023/ 2024.

2- نسبة التحصيل النقدي المستهدفة من المتأخرات للمتأخرات بالعام المالي 2024/ 2025 تبلغ 29.22% مقابل نسبة متوقعة 19.34% للعام المالي 2023/ 2024.

3- نسبة إجمالي التحصيل المستهدفة (النقدي والتسويات) لإجمالي المقدم للتحصيل بالعام المالي 2024/ 2025 نحو 79.12%، مقابل نسبة متوقعة للعام المالي 2023/ 2024 بنحو 73.02%

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الموازنة التخطيطية البحيرة لتوزيع الكهرباء المهندس طارق عبدالشافي لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء

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