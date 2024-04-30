كهرباء البحيرة تستهدف تنفيذ خطة استثمارية تقدر بـ750 مليون جنيه

اعتمدت الجمعية العامة لشركة القابضة لكهرباء مصر الموازنة التخطيطية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي 2024/2025 بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وشملت الموازنة التخطيطية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للعام المالى 2024/2025 التي عرضها رئيس شركة البحيرة:

تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 750 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025 من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وخطة التوسع والجديد بإنشاء خطوط جديدة لمجابهة واستيعاب التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وكذلك زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية ( مشروع الدلتا الجديدة – القطار الكهربائى السريع – مشروع مستقبل مصر – تطوير مدخل مدينة مطروح وتطوير سيوة -....)، بنطاق الشركة والذى يمتد بأتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية) حيث مستهدف تنفيذ الأعمال الآتية:-

إنشاء مغذيات وتفاريع جديدة بطول 12 كم موصلات هوائية + 65 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

إحلال وتجديد 157 كم خطوط هوائية + 13 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

مستهدف التوسع فى إضافة قدرات جديدة من خلال تركيب عدد 26 محول توزيـع جديد بإجمالي قدرة 5.7م.ف.أ

كما مستهدف تغيير المحولات بنظام السلاسل التبادلية حيث مستهدف تركيب عدد(25) محول توزيع جديد لرفع قدرات عدد ( 95) محول توزيع تعدت أحمالها الحمل المقنن.

مستهدف إنشاء سورتيهات جديدة بشد موصلات معزولة بطول 56 كم ومد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 5.5 كم.

مستهدف احلال الموصلات المتهالكة بشبكـة الجهد المنخفض بطول 1438 كم وتغيير كابلات جهد منخفض متهالكة بطول 11 كم.

كما مستهدف تنفيذ خطة إحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة ( 20 ) مليون جنيه والممولة من الخزانة العامة للدولة.