هل نحتاج إلى إصدار قانون عمل جديد؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يوضح

أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة حاجتنا إلى قانون عمل جديد، قائلا: "نحتاج لقانون عمل له فلسفة جديدة، لأن قانون العمل المعمول به تم وضعه في ظل ظروف أن الحكومة هي أكبر صاحب عمل في مصر".

وأضاف “البدوي” خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن الحكومة الأن لم تعد صاحبة أكبر عمل في مصر، وإنما أصبح القطاع الخاص، لافتا إلى أننا لدينا الكثير من الشباب متخوف من القطاع الخاص، فأغلب الشباب تتبنى فكرة أن تعمل في الحكومة بـ 10 جنيهات ولا تعمل في القطاع الخاص بـ 20 جنيه.