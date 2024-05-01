بشرى سارة.. رئيس "اتحاد العمال" يستعرض ملامح قانون العمل الجديد

أعرب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن تفاؤله بالاحتفالات المرتقبة بمناسبة عيد العمال غدًا الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعترافًا بجهودهم الكبيرة لبناء الوطن.

وأشار “جبران” خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، إلى التقدم الملحوظ في الحد الأدنى للأجور، الذي ارتفع من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6000 جنيه اليوم، مؤكدًا على الاهتمام المتزايد بالطبقة العاملة.

وأضاف أن الدولة وجهت انتباهها إلى العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، حيث أصدر الرئيس السيسي منحًا خاصة لدعمهم.

وتطرق "جبران" إلى الحاجة الماسة لإصدار قانون العمل الجديد، الذي من شأنه أن يضمن التوازن والأمان الوظيفي لكل من العامل وصاحب العمل، وأوضح أن القانون المرتقب سيضمن حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة وتأمينات اجتماعية وطبية شاملة.

وكشف عن التوافق على إلغاء استمارة "6"، التي كانت محل جدل، وأكد أن القانون سيوفر للعمال مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية، وأكد على أهمية وضع عقد عمل يحقق التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، معربًا عن أمله في إنهاء القانون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.