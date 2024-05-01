بوصفتين مميزتين.. طريقة عمل الكبسة باللحمة في المنزل بأفضل مذاق شهي

تزايدت عمليات البحث عن الكبسة باللحمة من أفضل الأكلات العربية الشهيرة التي يمكن تقديمها بطرق سهلة.

ويوجد طرق مختلفة لتحضير الكبسة باللحمة، ويمكن تقديمها بطعم شهي ولذيذ ووقت قليل في التجهيز من خلال طريقة عمل الكبسة باللحمة، نستعرضها في السطور التالية..

مقادير عمل الكبسة باللحمة

1-كيلو من اللحم.

2-اثنين بصلة كبيرة .

3-نصف كوب من زيت الزيتون.

4-ثلاثة ورقة غار.

5-اثنين كوب من الأرز البسمتي.

6-ثمرة من الطماطم المقطعة مكعبات.

7-بصلة مفرومة.

8-اثنين ملعقة كبيرة من الصلصة.

9-ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

10-ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

11- ثلاث كوب من مرق اللحم.

12-ملعقة صغيرة من الهيل.

13-ثلاث ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

14-ملعقة من الملح.

15-اربعة ملعقة كبيرة من الزيت.

16-كوب من اللوز المقشر.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

الخطوة الاولي:نقوم بإحضار قدر كبير ويسلق به اللحم مع البصل وورق الغار حتى نضج اللحم.

الخطوة الثانية:نقوم بتصفية اللحم من المرق ويترك جانبًا

الخطوة الثالثة: نحضر أرز الكبسة يتم وضع قدر على النار به الزيت والبصل المفروم ويقلب حتى يصفر لونه.

الخطوة الرابعة: نضيف عصير الطماطم ويتم التقليب مع إضافة الثوم والزنجبيل وبهارات الكبسة والملح مع التقليب.

الخطوة الخامسة: نضع الأرز المغسول والمنقوع والمصفى من الماء إلى الصلصة مع التقليب حتى الغليان.

الخطوة السادسة:تهدئ النار على الأرز ويترك لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

الخطوة السابعة: نقوم برص قطع اللحم المسلوق في صينية ويرش عليها الزيت والملح، وتوضع في الفرن لعدة دقائق حتى يحمر لونها.

الخطوة الثامنة: نحمص اللوز في زيت الزيتون حتى نحصل على اللون الذهبي.

الخطوة التاسعة:نوضع الأرز في طبق التقديم ويرص فوقه اللحم، ويزين باللوز المحمص ويقدم على المائدة.

الطريقة الثانية لعمل الكبسة باللحمة

الخطوة الاولي:نضع قدر على النار به السمن والزيت حتى تسخن.

الخطوة الثانية: نقوم بتشويح اللحم بالسمن جيدًا حتى يحمر لونها.

الخطوة الثالثة:نضيف اللومي، القرفة، ورق الغار، الحبهان والقرنفل مع التقليب.

الخطوة الرابعة نضع الثوم والبصل مع الإستمرار في التقليب.

الخطوة الخامسة: نضيف بهارات الكبسة وتقلب المكونات، ونضع الصلصة والطماطم ومكعب المرق.

الخطوة السادسة:يغطى القدر وتترك المكونات حتى تتسبك وينضج اللحم.

الخطوة السابعة:يصب الماء المغلي ونضيف الملح، ويتم وضع الأرز البسمتي المنقوع.

الخطوة الثامنة:يغطى الحلة ويترك حتى الغليان، وتهدأ الحرارة حتى الطهي .