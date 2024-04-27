طريقة عمل الكبسة بالفراخ هي من أشهر المأكولات الأطباق الخليجية التي يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بطعمه الشهي، ويمكن تقديمه بطرق متعددة التي تتميز بمذاق مدهش، واليوم نتعرف على كيفية تحضير الكبسة على طريقتها الصحيحة وبطريقة رائعة وطعم طيب ولذيذ فما هي طريقة عمل الكبسة بالفراخ في المنزل؟

طريقة عمل الكبسة بالفراخ 2024 المقادير

1-ثلاث أكواب من الأرز.

2- اربع اورك فراخ .

3-نصف كيلو من الجزر الأصفر.

4-ثلاث من الفلفل الأحمر.

5-ثلاثة من الفلفل الأخضر.

6-كاري.

7-كركم.

8-توابل.

9-ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.

10-فلفل أحمر بودر.

11-سماق.

12-ثوم.

طريقة عمل الكبسة بالفراخ 2024

الخطوة الأولى نقوم بتقطيع الفلفل والجزر إلى مكعبات صغيرة.

الخطوة الثانية نقوم بسلق الجزر ونصفيه.

الخطوة الثالثة نسلق الفراخ ونصفيها ونتبلها بالملح والفلفل الأسود.

الخطوة الرابعة نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت ونضع إليها الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر ونضيف إليه البهارات والكاري والكركم والسماق.

الخطوة الخامسة نضيف إليها الأرز ونقلب ونضيف إليها الشوربة الناتجة عن سلق الدجاج ونتركه على النار حتى الغليان.

الخطوة السادسة نهدئ الحرارة ونتركه عليها حتى تمام الطهي.

الخطوة السابعة نقوم بتحمر الفراخ ونقوم بغرف الأرز فى طبق التقديم ونرصها على الارز.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

الخطوة الأولى نخلط جميع البهارات مع بعضها البعض ونقلبها.

الخطوة الثانية نضع الحلة على النار ونضيف إليها الزيت، ونحمر بها البصل حتى نحصل على اللون الأصفر.

الخطوة الثالثة نضيف إليهم اللحم المقطع مع التقليب لمدة عشرة دقائق.

الخطوة الرابعة نضيف إليها ملعقة من البهارات ومعجون الطماطم، ونقلب ونضع إليها الجزر المبشور.

الخطوة الخامسة نضيف بشر الليمون والماء ونترك اللحم مع المكونات على النار ونضيف إليها الماء ونتركها حتى النضج.

الخطوة السادسة نضع الأرز بعد أن يصفى من الماء ونضيف إليها خمس أكواب من الماء ونتركهم حتى الغليان، ونهدئ النار عليهم ونتركهم حتى نضج الأرز.

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