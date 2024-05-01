21364 يدْرُسون العلوم الشرعية والعربية بفروع الرواق الأزهرى

جهود كثيفة يبذلها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر والفروع الخارجية منذ تدشينه عام 2020؛ حيث أسفر عن إقبال كبير من جميع الشرائح العمرية، والمستويات التعليمية على الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، مما يدل على تعطش عشاق الأزهر للاقتباس من أنوار منهجه الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي، ويبرز سماحة تعاليمه وشرائعه.



البداية كانت في عام 2020، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حين أعلن الجامع الأزهر عن اعتماد السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية، وانطلاق الدراسة بالجامع الأزهر كخطوة أولى، ومن ثَم أخذ الرواق في التوسع حتى شمل أنحاء الجمهورية عن طريق التعليم عن بعد، وأتاح الدراسة المباشرة في 16 محافظة.

وقد استقبل رواق العلوم الشرعية والعربية في فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية أكثر من (21364) دارسًا تقدموا لتعلم العلوم الشرعية والعربية من خلال أحد نظامين هما: الحضور المباشر، والتعليم عن بعد، حيث شمل سلم الدراسة ثلاثة مراحل هي: المرحلة التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية بأقسامها الأربعة (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم المرحلتان الأوليان إلى مستويين مدة كل مستوى ستة أشهر، أمَّا المرحلة التخصصية فتنقسم إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر، ويعقد للدارس اختبار نهاية كل مستوى في جميع المراحل.

هذا ويبلغ إجمالي المواد التي يتم تدريسها برواق العلوم الشرعية والعربية، 154 مادة تنعقد لكٍّل منها محاضرة واحدة أسبوعيًّا، بإجمالي عدد محاضرين (238) محاضرًا بالجامع الأزهر والفروع الخارجية.

في حين واصلت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، توجيه باحثيها لمتابعة سير الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية وذلك من خلال المتابعة الميدانية، والإلكترونية عبر تطبيق Microsoft teams.

وفي سياق سابق، صرَّح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر أنَّ هذه الفروع تُتَابَع بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية؛ للوقوف على مدى انضباط سير العملية التعليمية بها، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعدّ مسبقًا، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.