الأربعاء 01 مايو 2024
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منوعات

مضاعفات لقاح استرازينكا.. أبرزها تجلط الدم

لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك “جوجل” عن التفاصيل الخاصة بلقاح استرازينيكا باعتبارها أهم اللقاحات المتداولة لعلاج فيروس كورونا.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل المتعلقة بلقاح “استرازينيكا” وما هو اللقاح وما المواد الفعالة الداخلة في تركيبته والآليه التي يعمل بها والمضاعفات المترتبة على استخدامه.

وتمثل لقاحات “كوفيد-19” نقطة تحول حاسمة في جهود مكافحة الجائحة العالمية، ومن بين هذه اللقاحات يبرز لقاح أسترازينيكا كواحد من أبرز الخيارات. يتميز هذا اللقاح بخصائصه الفريدة وآلية عمله المبتكرة. 

وفي السطور التالية، نستعرض بالتفاصيل مكوناته وكيفية عمله، وفعاليته، ومضاعفاته المحتملة.

تركيبة لقاح استرازينكا

يعتمد لقاح أسترازينيكا على تقنية محور فيروس الدنا، حيث يحتوي على جين يُشفر لبروتين السبايك الموجود على سطح فيروس كورونا. يتم إدخال هذا الجين في فيروس ناقل غير ضار، والذي يدخل الخلية ويساعد على توليد استجابة مناعية.
 

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ما هي آلية عمل لقاح استرازينكا 

عند حقن اللقاح، يتعرف جهاز المناعة على البروتين السبايكي ويبدأ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس. 

يتم ذلك من خلال استهداف وتدمير الفيروس عندما يحاول دخول الخلايا، مما يحمي الجسم من الإصابة بكوفيد-19.

مضاعفات لقاح استرازينكا 

أظهرت الدراسات السريرية الرئيسية أن لقاح أسترازينيكا فعال في منع الإصابة بكوفيد-19 وتخفيف شدة المرض في الحالات التي يحدث فيها الإصابة.

على الرغم من فعالية اللقاح، هناك بعض المضاعفات المحتملة التي يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بها، مثل تجلط الدم ومتلازمة التفاعل الشديد. من المهم التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لتقييم المخاطر والفوائد بناءً على الظروف الصحية الفردية. 

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