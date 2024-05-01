مع اقتراب انتخابات أوروبا.. صعود ملحوظ لليمين المتطرف حسب استطلاعات الرأى ما السبب؟

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن اليمين المتطرف في أوروبا يصعد بشكل ملحوظ حسب استطلاعات للرأي في الفترة الأخيرة في ظل اقتراب الانتخابات في العديد من البلدان الأوروبية.

ولفت التقرير إلى أنه نظراً للنفوذ السياسي لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يمارسه، فإن مراوغة مرشحه الرئيسي تبدو بمثابة اعتراف بالضعف، كل حملة انتخابية لها بطل التهرب.

انتقادات واسعة النطاق

ووفقا لما أورده التقرير خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022، تعرض إيمانويل ماكرون لانتقادات واسعة النطاق بسبب اختبائه وراء الحرب في أوكرانيا لتجنب دخول الساحة الانتخابية، وقول أقل قدر ممكن عن خططه ورؤيته لأن ذلك قد يؤدي إلى اختلال توازن امتهانه "في نفس الوقت" والتسبب في ذلك.

ولخسارة الناخبين من كلا الجانبين، وفي ذلك الوقت، أتت استراتيجيته بثمارها، فقد فاز الرئيس الحالي بإعادة انتخابه باستخدام منصبه ليظل بعيدًا عن النزاع، لكن العامين التاليين أظهرا مدى التكلفة التي يمكن أن تكون عليها الحملة الفاشلة من حيث فقدان الزخم وتصاعد الاحتجاجات.

هذه المرة، الرجل الذي يمارس التهرب هو جوردان بارديلا، إن رئيس حزب التجمع الوطني (حزب التجمع الوطني، أقصى اليمين) هو أيضاً أفضل مرشح لحزبه في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو.

وهو لا يحاول إضفاء المصداقية على أجندته، التي تتكون من تأييد أو معارضة "أوروبا الأمم" لكنها ترغب في تحويل فرونتكس إلى وكالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ينفي أنه خاضع بأي شكل من الأشكال لروسيا تحت قيادة فلاديمير بوتين، لكنه يرفض التصويت في البرلمان الأوروبي للحصول على أدنى مساعدة لأوكرانيا.

ومنذ أن أطلق حملته الانتخابية في مرسيليا في الثالث من مارس، تصرف بارديلا وكأن التحدث بأقل قدر ممكن عن القضية الأوروبية هو أفضل وسيلة لتجنب المشاكل.

وفي ثلاث مناسبات، رفض مناظرة خصومه وخرج يوم الخميس الماضي، من مؤتمر صحفي كان قد دعا إليه للرد على خطاب ماكرون، دون المشاركة في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، بحجة أن الرئيس لم يتنازل عن ذلك أيضاً.

وبعد أيام قليلة، استشهد بمشكلة صحية ليمحو الانطباع السيئ الذي خلفته الحادثة.

وبعد أن أصبح بارديلا ملكًا للمراوغة، يمارس أيضًا فن التخلص من الأشياء وما زلنا لا نعرف ماذا ينوي أن يفعل بحليفه المرهق في البرلمان الأوروبي، حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يواجه مرشحه الرئيسي متاعب قانونية بسبب علاقاته مع الصين وروسيا.