الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قرية شقرف بالغربية دون بطالة.. مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية يوفر 10 آلاف فرصة عمل

الصناعات الإلكترونية
الصناعات الإلكترونية

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في احتفالية عيد العمال اليوم، حيث تستعرض جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة من خلال عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف جذب العديد من الاستثمارات الصناعية وزيادة نسب المكون المحلي؛ لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما تم عرض عدد من المصانع التي تم دعمها عبر تذليل مختلف العقبات والتحديات التي واجهتها مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو التوسع وزيادة خطوط الإنتاج في حالة المستثمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وساهمت الشراكات التي عقدتها "ابدأ"، في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة، لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ليصل إجمالي عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.

 

مصانع دعمتها ابدأ
 

مصنع دلتا للصناعات الإلكترونية



حجم العمالة

وفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل حتى أصبحت قرية شقرف بالغربية دون بطالة
 

نسبة المكون المحلي

%83


حجم التصدير  

يتم تصدير 50% من الإنتاج

 

الفيديو من هنا 

 

وتمثل المبادرة الوطنية "ابدأ" والتي تم إطلاقها لدعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول ل​​تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الإستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

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