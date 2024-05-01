الخارجية الأمريكية: زيارة بلينكن للمنطقة هدفها إنهاء حرب غزة

كشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربرج، عن آخر التطورات في غزة، مؤكدًا أن زيارة "بلينكن" للمنطقة، هدفها الرئيسي هو إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف "وربرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور: "نبذل كل ما في وسعنا لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوزيعها داخل قطاع غزة".

وتابع: "نواصل العمل مع الإسرائيليين والأطراف الأخرى في المنطقة لفتح معابر أخرى، وفي نفس الوقت نركز على المفاوضات، وليس من الممكن في هذا التوقيت مشاركة أي تفاصيل من هذه المفاوضات، لأنها الآن هشة وحساسة ولا يمكن عمل أي شيء قد يعرض هذه المفاوضات للخطر".