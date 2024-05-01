يقطع الهجرة ويساعد على الجريمة.. تقرير يكشف تداعيات تطبيق اللجوء الأمريكي

أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، بأن تطبيقاً للهواتف الذكية تابعاً للحكومة الأمريكية، والذي يحد بشدة من مواعيد اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يؤدي إلى قطع السبل بالمهاجرين المستضعفين في المكسيك ويثري جماعات الجريمة المنظمة.

ويوثق التقرير، الذي يعتمد على مقابلات مع أكثر من 100 مهاجر، بالإضافة إلى مسؤولين وناشطين، كيف يوفر تطبيق CBP One - وهو تطبيق إلزامي لطالبي اللجوء - 1,450 موعدًا يوميًا، عندما بلغ متوسط عدد الوافدين على الحدود 7,240 يوميًا. اليوم بين مايو 2023 ويناير 2024.

ويعني هذا "القياس الرقمي" أنه يجب على طالبي اللجوء إما انتظار موعد أو اللجوء إلى دفع أموال لمجموعات الاتجار بالبشر لمساعدتهم على عبور الحدود بين موانئ الدخول.

إدراة بايدن: قاعدة اللجوء الخاصة سيعطل شبكات التهريب



وقال التقرير: “تدعي إدارة بايدن أن قاعدة اللجوء الخاصة بها والاستخدام الإلزامي الفعلي لـ CBP One سيعطل شبكات التهريب”. “ولاحظت هيومن رايتس ووتش أنه على العكس من ذلك، فإن القياس الرقمي في المكسيك يترك طالبي اللجوء عرضة للابتزاز والاختطاف والعنف”.

وأضاف التقرير: "مع عدم وجود وسيلة أخرى للحصول على الحماية، من المرجح أن يلجأ طالبو اللجوء إلى التعامل مع المهربين، مما يزيد من إثراء العصابات الإجرامية".

كما أصبح تطبيق CBP One مطلبًا لطالبي اللجوء في مايو 2023، حيث استعدت الولايات المتحدة لرفع الباب 42، وهو قيد فرض على الهجرة في عصر الوباء، وتوقعت ارتفاعًا حادًا في عدد الوافدين على الحدود.

لم تتحقق هذه الزيادة في عدد الوافدين أبدًا - ولكن مع ذلك تم الحفاظ على CBP One.

هناك استثناءات معينة لمتطلبات موعد CBP One، بما في ذلك أولئك الذين يمكنهم إظهار "تهديد وشيك بالاغتصاب أو الاختطاف أو التعذيب أو القتل"، أو "شكل حاد من أشكال الاتجار بالأشخاص".

ومع ذلك، يوثق محققو هيومن رايتس ووتش حالات رفض فيها طالبو اللجوء على الرغم من وصفهم لكيفية مواجهتهم لمثل هذه التهديدات في المكسيك.

وبدلاً من انتظار موعد في المكسيك، يحاول الكثيرون عبور الحدود بين موانئ الدخول. يغرق البعض في نهر ريو غراندي، بينما يموت آخرون بسبب الجفاف في صحراء سونوران.

ووفقًا لبيانات وكالة الجمارك وحماية الحدود، توفي 895 شخصًا على الحدود خلال السنة المالية 2022، وهو العام الأخير الذي تم نشر بيانات عنه. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 57% عن عام 2021. وتقول المنظمات المحلية إن الرقم أقل من الرقم الحقيقي.

وقال آري سوير، الباحث في هيومن رايتس ووتش: “إنه أمر منهجي”. "إنهم يختطفونهم، ويضعون هواتفهم على وضع الطائرة، ويلتقطون صورًا لهم ولوثائقهم، ثم يفحصون جهات الاتصال الخاصة بهم ويتصلون بالأرقام الأمريكية حتى يعثروا على أقارب يمكنهم ابتزازهم مقابل الدولارات".

ووصف أحد الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تعرضه للاختطاف في ولاية دورانجو ورؤية ربما 150 آخرين في المخبأ الذي كان محتجزاً فيه. وقال آخر، تم اختطافه في مكسيكالي، إنه رأى شخصين يقتلان بالرصاص عندما قاوما.

ووثقت منظمة حقوق الإنسان أولاً، 13480 حالة اختطاف وغيرها من الهجمات العنيفة التي تم الإبلاغ عنها علنًا على المهاجرين خلال إدارة بايدن حتى ديسمبر 2022.

وبدلاً من توفير الحماية، يتواطأ المسؤولون المكسيكيون في بعض الأحيان مع الجريمة المنظمة.

وفي إحدى الحالات، تم القبض على عمدة المدينة ورئيس الشرطة في ماتيهوالا، وهي مدينة في ولاية سان لويس بوتوسي، لدورهما في عصابة اختطاف المهاجرين.