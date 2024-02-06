الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إيهاب خليفة يحصد جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

حصل الكاتب والأكاديمي الدكتور إيهاب خليفة، رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، على كتابة "الخوارزميات القاتلة".

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"بيت الحكمة" تفوز بجائزة أفضل ناشر فى معرض الكتاب

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"دور ذكاء الأعمال في إدارة مخاطر سلاسل التوريد" لـ مها الشيخ يشارك في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

يتناول الكتاب تأثيرات الذكاء الاصطناعي  التي لا تتوقف عند أدوات ممارسة القوة في العلاقات الدولية بشكليها الصلب والناعم، بل يشمل ذلك قضايا أخرى أكثر عمقًا وشمولية مثل عملية إدراك العلاقات الدولية وإدارتها، وتحديد المصلحة القومية للدولة خاصة في ظل تنامي حالة عدم اليقين وفشل التوقعات، وتحسين عملية اتخاذ القرار بعيدًا عن التأثر بالسمات والميول الشخصية للقادة السياسيين والوقوع في خطأ التحيز أو الإدراك، وعملية حل المنازعات الدولية وإدارة المفاوضات التي يغلب عليها دائمًا حالة الشك بين البشر وعدم الثقة في الطرف الآخر.

معرض الكتاب


كما أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل كثير من المهام العسكرية، سواء في عمليات التنبؤ أو الاستطلاع والمراقبة أو حتى الأسلحة والأدوات القتالية والعسكرية، فالحروب والمعارك العسكرية أصبحت قريبة أكثر من أي وقت مضى من مرحلة "الخوارزميات القاتلة" Killing Algorithms، تلك الأسلحة ذاتية التشغيل التي تعتمد على تقنيات الذكاء دون تدخل من أي عنصر بشري.

معرض القاهرة للكتاب


ومع التقدم المستمر في نظم الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الكم أو الكيف، قد يسمح المجال للتفكير في سيناريو قد يكون بعيدًا عن الواقع حاليًا، لكنه قد يصبح يومًا ما أقرب إلى الحقيقة، في أن يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة إدارة العلاقات الدولية بدلًا من البشر! فهل من الممكن أن يتولى مهمة تنظيم وإدارة العلاقات الدولية "نظام" أكثر رشادة وكفاءة من البشر؟ ولا عجب أن يكون هذا النظام قائمًا على الذكاء الاصطناعي.

الكاتب والأكاديمي الدكتور إيهاب خليفة رئيس وحدة التطورات التكنولوجية الخوارزميات القاتلة معرض الكتاب الذكاء الاصطناعي

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