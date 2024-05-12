الأحد 12 مايو 2024
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مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطانى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطانى بالقاهرة

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد الموافق 12 مايو  2024، سعادة السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة.

حضر اللقاء السيد مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر  ، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الأستاذة منى بدوى مسئول التعليم بالسفارة، الأستاذة شيماء البنا مسئول التعليم بالمجلس الثقافي البريطانى.

أعرب رئيس الجامعة في بداية اللقاء عن ترحيبه بسعادة السفير، مؤكدا على عُمق العلاقات التى تربط بين مصر وبريطانيا خاصة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلي اتفاقيات التعاون القائمة بين جامعة عين شمس وعددًا من الجامعات البريطانية، مؤكدا أنه هناك دائمًا المزيد من الآفاق المفتوحة لتعزيز هذا التعاون.

وأشار أ.د محمد ضياء زين العابدين إلى حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات والجامعات العالمية المرموقة.

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كما تحدث رئيس الجامعة عن قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة، والذي يضم ثلاثة مراكز ( التدريب والتطوير - ريادة الاعمال والابتكار – التوظيف )، ويعمل القطاع على توافق وتكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني.

من جانبه، اعرب سعادة السفير عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى مؤكدا على الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين جامعة عين شمس والجامعات بالمملكة المتحدة خاصة في مجالات التبادل الطلابى والبرامج المشتركة.

المجلس الثقافي البريطاني جامعة عين شمس التعليم العالي البحث العلمي مجالات التبادل الطلابى

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