بمناسبة يومها العالمى.. دخول المتاحف مجانًا للزوار بمختلف أنحاء الجمهورية 18 مايو

أعلن قطاع المتاحف عن دخول المتاحف المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية مجانًا للزوار من المصريين، وذلك يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

دخول المتاحف المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار مجانًا

يأتي هذا في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار وقطاع المتاحف باليوم العالمي للمتاحف، والذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

وتستقبل جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصريين مجانًا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في كل الفعاليات المقامة بالمتاحف احتفالًا بهذا اليوم المميز وعيش تجربة ثقافية وترفيهية فريدة بمتاحفنا المختلفة على مدار اليوم.

دخول متحفي نجيب محفوظ وأم كلثوم مجانًا للجمهور بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

كما أعلنت وزارة الثقافة للحفاظ على تراث المبدعين، من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن استقبال زوار متحفي نجيب محفوظ، خلف الجامع الأزهر، وأم كلثوم، بمنيل الروضة، التابعين للصندوق، مجانًا خلال الفترة من يوم الأربعاء ١٥ وحتى الإثنين ٢٠ مايو من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

ويضم متحف نجيب محفوظ أهم تراثه ومقتنياته، فيما يضم متحف أم كلثوم أهم مقتنياتها الشخصية، وبانوراما عن أهم حفلات كوكب الشرق وغيرها من تراث فني يتعلق بأم كلثوم.

الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف

يذكر أن المجلس الدولي للمتاحف أسس اليوم العالمي للمتاحف عام ١٩٧٧م، واعتبر ١٨ مايو من كل عام يومًا يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني، حيث يهدف إلى إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور، ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميته وأيضًا الاشتراك بالأنشطة الإبداعية المختلفة.