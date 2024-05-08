دخول متحفي "نجيب محفوظ وأم كلثوم" مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وفي إطار خطة وزارة الثقافة للحفاظ على تراث المبدعين، أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش استقبال زوار متحفي نجيب محفوظ، خلف الجامع الأزهر، وأم كلثوم، بمنيل الروضة، التابعان للصندوق، مجانًا خلال الفترة من يوم الأربعاء ١٥ وحتى الإثنين ٢٠ مايو من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا٠

الاحتفال اليوم العالمي للمتاحف

يشار إلى أن المجلس الدولي للمتاحف، أسس اليوم العالمي للمتاحف عام ١٩٧٧م واعتبر ١٨ مايو من كل عام يوما يحتفل فيه العالم بأهمية المتاحف ودورها التوعوي، التعليمي، الثقافي والفني حيث يهدف الى اتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع الجمهور، ولفت انتباههم إلى الجهود المبذولة وأهمية دور المتاحف كمؤسسات تخدم المجتمع وتنميه وأيضا الاشتراك بالأنشطة الإبداعية المختلفة.

متحف نجيب محفوظ

عن متحف نجيب محفوظ

وبناء على قرار وزير الثقافة رقم (804) لسنة 2006 بتخصيص تكية محمد أبو الدهب بجامع محمد أبو الذهب بالأزهر بمحافظة القاهرة لصندوق التنمية الثقافية ليكون مركزاً ومتحفاً للأديب الكبير نجيب محفوظ.

بدأت عمارة وإنشاء مجموعة محمد بك أبو الدهب وتضم الجامع والسبيل والكتاب، ويضم متحف نجيب محفوظ، مكتبة تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب والتراجم والتى كانت بمكتبة الأديب الراحل نجيب محفوظ الشخصية فى منزلة.

بالإضافة إلى مقتنيات الأديب الراحل الشخصية، بعض منها ملابسه الشخصية، الشهادات والجوائز، القلادات، الإهداءات، قلادة النيل، جائزة نوبل، ميداليات ونياشين، صور تذكارية للأديب الراحل مع الزعماء والشخصيات العامة، وهدايا تذكارية مختلفة من شخصيات عامة، وغيرها.

متحف أم كلثوم

عن متحف أم كلثوم

أما متحف أم كلثوم، فاختارات وزارة الثقافة منطقة الروضة، على النيل، لإقامة المتحف، ويحتوى المتحف على مقتنيات أم كلثوم الشخصية من ملابس، أكسسوارات، حقائب، أحذية، وفي القاعة الرئيسية بها 8 فاترينات تضم المقتنيات الشخصية والأوسمة والنياشين بالإضافة إلى خمسة جداريات للصور النادرة الخاصة بكوكب الشرق بطريقة "الكولاج" بالإضافة إلى نوت موسيقية وأشعار مكتوبة بخط عدد من الشعراء لأهم أغنيات السيدة أم كلثوم، كما يشمل المتحف صور حفلاتها ورحلاتها الخارجية والداخلية وأفلامها.

وفي قاعة البانوراما، تضم مجموعة من صور لأم كلثوم خلال المراحل العمرية المختلفة في حياتها وصور لأفلامها ومجموعة صور مع الفنانين والمطربين وصور مع رؤساء الدول العربية ويصاحب هذه الصور موسيقى للفنان راجح داود، ومدة هذه البانوراما 10 دقائق.