"سكوت هنحكي".. عرض غناء وحكي في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحريه للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عرض غناء وحكي بعنوان "سكوت هنحكي" للدفعة التاسعة من إستوديو الممثل بالمركز.

"سكوت هنحكي".. عرض غناء وحكي

ينطلق العرض مساء الثلاثاء ١٤ مايو في تمام الساعه الثامنه مساءا، من اخراج: محمد مرسي، تدريب غناء وتوزيع موسيقي: محمد شحاته، تدريب ماده الحكي: إبراهيم احمد، مابينج وجرافيك: محمد المأموني، مخرج منفذ: محمد طوسون

يشار إلى أن دخول العرض مجانا.

تاريخ مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعد المركز من أقدم المراكز الثقافية في مصر، بل أنه أول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية.

يعد المركز، ملتقى لأهالي الاسكندرية من آدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليا شارع صلاح سالم).

تحويل القصر إلى مركز ثقافة بالإسكندرية

في عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الاثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية للأطفال، وتقديم العروض الفنية من عروض مسرحية وغنائية، وورش تدريبية، وأمسيات شعرية، وغيرها، التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.