تكريم الشاعر السورى "صقر عليشى" فى الأوبرا.. اليوم

يوم الشعر العربي، محور الاحتفالية التي يحتضنها المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم الأحد.

تفاصيل احتفالية منظمة الإلسكو وصندوق التنمية الثقافية بيوم الشعر العربي

بالتعاون مع منظمة الإلسكو ــ المنظّمة العربية للتربية والثّقافة والعلوم ــ ينظم بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم، احتفالية بيوم الشعر العربي، في رحاب المسرح الصغير بالأوبرا.

ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: فارس خضر، وعماد غزالي، وشيرين العدوي، وعبدالرحمن مقلد، ومحمد عرب صالح. ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

كما تشهد أمسية الاحتفال بيوم الشعر العربي، بكل من الشاعر السوري "صقر عليشي"، والشاعر الليبي المجاهد "سليمان الباروني" اللذين اختارتهما الإلكسو شعراء الدورة العاشرة لليوم الشعر العربي، وكذلك بالموريتاني محمد المختار ولد أباه، والمغربي الدكتور عبدالإله بلقريز، اللذان اختارتهما الإلكسو رمزين للثقافة. وتعقد احتفالية يوم الشعر العربي، في إطار احتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية، باليوم العالم للشعر.

فضلًا عن احتفالية يوم الشعر العربي، في ذات السياق، وضمن فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم، يشهد مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، في الثامنة مساء، حفل تحييف فرقة "منيب" التراثية النوبية.

وفي السادسة مساءً، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، ندوة لجنة الشباب المركزية، بيت العائلة المصرية، والتي تعقد تحت عنوان "صحة الشباب"، تدير الندوة وتقدمها دكتورة ناهد عبدالحميد.

الدولة العثمانية في مركز الحرية للإبداع

وضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم أيضًا، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية، في السابعة مساءً، ندوة ثقافية تحت عنوان "الدولة العثمانية من حيث نشأتها الأولى وطبيعة الإنتقال من إمارة تركية إلي دولة عثماني".

ويشارك في الأمسية الباحث دكتور محمود الشال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ويديرها الباحث في التاريخ والتراث أشرف خيري.