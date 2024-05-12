رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف": الرئيس السيسى راعى تطوير مساجد آل البيت (فيديو)

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدولة المصرية تقدم جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل تطوير وترميم مساجد آل البيت بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل منظومة متكاملة لتطوير وترميم المساجد في مصر بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc" أن النهضة في تطوير وترميم المساجد، وتحديدًا مساجد آل البيت، تدل على رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي المساجد الأثرية، خاصة مساجد آل البيت.

ونوه إلى أن العالم أشاد بالتطوير الكبير الذي طال مسجد الإمام الحسين، بالإضافة إلى تطوير مسجد السيدة نفيسة، وأخيرًا تطوير مسجد السيدة زينب، مشيرًا إلى أن تطوير المعالم الدينية له عظيم الأثر في نفوس وقلوب الشعب المصري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية.