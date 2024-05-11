السبت 11 مايو 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوزع منشورات الإخلاء على سكان أحياء غرب رفح الفلسطينية

الاحتلال يوزع منشورات
الاحتلال يوزع منشورات

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ألقى عددًا من المنشورات على سكان أحياء المطار وكرم أبو سالم، من أجل الإخلاء وهذا يدل على توسيع العملية العسكرية برفح.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فصلت شرق مدينة رفح عن غربها، من خلال الحواجز والآليات العسكرية، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

ونوّه بأنه من المتوقع أن تشهد أكثر من 6 أحياء بغرب مدينة رفح عمليات وغارات إسرائيلية بعد توزيع منشورات تجبر المواطنين على الأخلاء.

وتابع أن الوضع يزيد سوءا في مستشفيات القطاع، بسبب نفاذ الوقود منها، الأمر الذي يعرض حياة المصابين والجرحي للخطر، فضلًا عن نقص الإمدادات الغذائية.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الاحتلال رفح الفلسطينية مصطفى عبد الفتاح الإحتلال الإسرائيلي

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