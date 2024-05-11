مراسلة القاهرة الإخبارية: انقسامات داخل حكومة نتنياهو.. وبن غفير يريد التوسع البرى برفح

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تيارين في الداخل الإسرائيلي، أولهما ينادي بضرورة التوسع البري والاقتحام العسكري ليس فقط على رفح الفلسطينية ولكن بتوسع الاحتلال في قطاع غزة وإعادة البناء الاستيطاني.

وأشارت، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو صاحب هذه الفكرة، وبدا بعد ذلك أن نتنياهو تعرض للهجوم من الداخل الإسرائيلي بسبب سلوكه هذا الطريق.

وأضافت أبوشمسية، أن التيار الإسرائيلي الثاني والذي يمثله بيني جانتس، يقول إنه يمكن الحديث عن تغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية وأهداف هذه الحرب، كونه لم يستطع في الضغط العسكري أن يولد انفراجات سياسية فيما يخص ملف المحتجزين، ومن هنا حدث الخلاف.

ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال مكونة من ائتلاف حكومي من أحزاب دينية متطرفة، حتى مع انسحاب بن غفير وسموتيريش سيخسر بنيامين نتنياهو 13 مقعدًا، وكان قبل ذلك يحصل 53 مقعدًا والذي لن يمكنه من تولي منصب رئاسة وزراء الاحتلال، منوهةً إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي تم عرضها على إحدى القنوات العبرية تقول إن نتنياهو إذا خسر هذه الانتخابات، فلن يتمكن من تبوؤ منصبه من جديد.