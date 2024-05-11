السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: انقسامات داخل حكومة نتنياهو.. وبن غفير يريد التوسع البرى برفح

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تيارين في الداخل الإسرائيلي، أولهما ينادي بضرورة التوسع البري والاقتحام العسكري ليس فقط على رفح الفلسطينية ولكن بتوسع الاحتلال في قطاع غزة وإعادة البناء الاستيطاني.

وأشارت، إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو صاحب هذه الفكرة، وبدا بعد ذلك أن نتنياهو تعرض للهجوم من الداخل الإسرائيلي بسبب سلوكه هذا الطريق.

وأضافت أبوشمسية، أن التيار الإسرائيلي الثاني والذي يمثله بيني جانتس، يقول إنه يمكن الحديث عن تغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية وأهداف هذه الحرب، كونه لم يستطع في الضغط العسكري أن يولد انفراجات سياسية فيما يخص ملف المحتجزين، ومن هنا حدث الخلاف.

ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال مكونة من ائتلاف حكومي من أحزاب دينية متطرفة، حتى مع انسحاب بن غفير وسموتيريش سيخسر بنيامين نتنياهو 13 مقعدًا، وكان قبل ذلك يحصل 53 مقعدًا والذي لن يمكنه من تولي منصب رئاسة وزراء الاحتلال، منوهةً إلى أن آخر استطلاعات الرأي التي تم عرضها على إحدى القنوات العبرية تقول إن نتنياهو إذا خسر هذه الانتخابات، فلن يتمكن من تبوؤ منصبه من جديد.  

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح نتنياهو حكومة نتنياهو دانا أبو شمسية الاحتلال

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى شمالى مدينة بئر السبع والنقب جنوبى إسرائيل

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخلت عنهم وتركتهم يموتون

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: دخول مدينة رفح الفلسطينية يعرض حياة أبنائنا للخطر

"لعلهم يفقهون".. دعاء من الشيخ رمضان عبدالمعز

مش للرجالة بس.. لاعبات فريق توت عنخ آمون للكرة النسائية فى ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

"لعلهم يفقهون": الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فضل وأهمية الدعاء

بعد نجاح فيلم "السرب".. خبيرة توضح أهمية الأعمال الوطنية فى تعزيز الانتماء للشباب

بروتين الأثرياء.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" داخل مزرعة لتربية النعام

الأكثر قراءة

عاجل.. الكهرباء ترد على واقعة فصل التيار عن معبد دندرة بقنا

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

والد الطفلة ضحية التعذيب على يد خادمة إفريقية: "طردتها من سنة علشان كانت بتعامل ابنى الكبير بطريقة مؤذية"

عزة مصطفى: المصريون تركوا مناطق بأكملها بسبب اللاجئين والإيجارات المرعبة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟