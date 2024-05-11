"لعلهم يفقهون": الشيخ رمضان عبد المعز يوضح فضل وأهمية الدعاء

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، فضل الدعاء وأهميتة للعباد.

أكد "عبد المعز"، أن الدعاء لله هو عبادة مهمة في الإسلام، وله فضل كبير وأثر إيجابي في حياة المسلمين، فهو استشعار قُرب الله واستجابته للدعاء، فعندما ندعو الله، نشعر بقربه ونعلم أنه يستجيب لنا. الله قريب منا ويعلم ما يحتاجه قلوبنا، قال الله في القرآن: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ".

وأشار، أن الدعاء هو أفضل عبادة، حيث نستدعي الله للعون والمساعدة، ونعبر عن احتياجنا له ونلجأ إلى كرمه وجوده، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله".

كما أن الدعاء ينفع فيما نزل من القضاء وما لم ينزل: الله يستجيب للدعاء إذا كان مشروطًا بالإيمان والتقوى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُغْنِي حَذَرٌ من قَدَرٍ، والدعاءُ ينفعُ مما نزل، ومما لم يَنْزِلْ".

ونوّه، أن الدعاء ليس فقط للمصلين، بل أيضًا للدعاة، فهم يقومون بمهمة عظيمة بنشر دين الله ودعوة الناس إلى الخير، قال الله في القرآن: "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، فالدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله والاستعانة به في كل شؤون حياتنا.