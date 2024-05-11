منى عبدالغنى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية منى عبدالغني، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسري.

وأضافت "عبدالغني"، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه لا حديث يعلو فوق صوت ما يحدث برفح الفلسطينية والتصعيد في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يسوء يومًا بعد يوم، خاصة بعد غلق المعابر من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية أكدت وأعلنت عن مخاوفها الكبيرة تجاه أي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، التي نوَّهت بأن النظام الصحي في قطاع غزة ينهار بسبب قلة الوقود.

وتابعت أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أن جرائم الحكومة الإسرائيلية تزيد من الأزمة الراهنة في القطاع، وتؤدي إلى مجاعة حقيقية بين سكان القطاع.