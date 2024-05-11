السبت 11 مايو 2024
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مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضى قطاع غزة

محور فيلادلفيا
محور فيلادلفيا

أفادت مصادر، لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وتم عمل خرائط للقطاع بين الارتباط العسكري DCO والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت المصادر، أنه تم تقسيم القطاع لمناطق وتسميتها بأسماء مختلفة لتسهيل عملية التعرف وتم تحديد المناطق والتنسيق بقطاع غزة فيما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.

وأشارت إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت تتحرك على هذا المحور في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام 2005، ومعظم الآليات كانت ناقلات جند M113 وسيارات جيب وتحركت خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 على هذا المحور دبابات ميركافا.

وأضافت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التواجد بالمحور عقب الانسحاب من قطاع غزة لعدم استمرار إثارة الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها، ومحور فيلادلفيا سمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى غزة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة محور فيلادلفيا فيلادلفيا

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