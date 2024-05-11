بروتين الأثرياء.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" داخل مزرعة لتربية النعام

قال محمود الشحات، صاحب إحدى مزارع تربية النعام، إن فكرة مشروع تربية النعام كانت تسيطر على تفكيره منذ وقت كبير، بسبب قلة المزارع في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "الشحات"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن فكرة تربية النعام من الأفكار المربحة على المستوى الاقتصادي، حيث تضم المزرعة نعامًا من عمر من 3 شهور لعمر 10 شهور والذي يعتبر سن الذبح.

ونوّه، بأن المساحة التي يحتاجها النعام لتربيته بشكل كبير حوالي 200 متر، مؤكدًا أن المشروع واجه مشاكل كثيرة بسبب أسعار النعام ولكن بمجرد العناية به سيجلب الربح.

وتابع، أن من ضمن مشاكل المشروع، هو التسويق، ولكن حاليًا أصبحت سوق النعام منتشرة بشكل كبير، وهذا سهل فكرة البيع والشراء لهذا البروتين الحيواني الجديد على السوق المصرية.

واستطرد، أن النعام بمجرد الوصول لسن عشرة شهور يصل وزنها لمئة كيلو، مشيرًا إلى أن النعام من الطيور الحساسة وبالتالي لا بد من تهئية المناخ ومكان التربية من أجل إنتاج مربح.