مش للرجالة بس.. لاعبات فريق توت عنخ آمون للكرة النسائية فى ضيافة "الستات مايعرفوش يكدبوا"

استضاف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لاعبات فريق توت عنخ آمون للكرة النسائية بعد فوزهن ببطولتي الكأس والدوري المصري، حيث عشقن اللعبة منذ الصغر.

في هذا الصدد قالت إحدى نجمات الفريق، خلال استضافتهن ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه مع أول موسم بالفريق تعاملنا بشكل كبير وجدّي من أجل حصد لقب الكأس والدوري.

فيما قالت إحدى النجمات، إنها انجذبت إلى لعبة كرة القدم منذ الصغر، وأنها كانت البنت الوحيدة وسط مجموعة الأولاد بالشارع الذين يلعبون كرة القدم، والأمر كان متقبلًا من الجميع.

ونوهت، بأن الاسرة كانت أكبر داعم لها، من خلال تطوير الموهبة وحضور التدريبات والعمل على تهيئة المناخ سواء للمذاكرة أو توفير الوقت المناسب للتدريبات.