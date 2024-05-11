"لعلهم يفقهون".. دعاء من الشيخ رمضان عبدالمعز

بدأ الشيخ رمضان عبدالمعز، حلقة اليوم السبت، من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، بدعاء يريح القلوب والأنفس، حيث قال "ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدًا يا ربنا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يا ربنا لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة الحمدلله".

وتابع: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وله سجد من في الأرض والسماوات اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير".

وأردف: "يا خير من مدت إليه يدي فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يردونه وصلاة وسلامًا دائمين متلازمين على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد، جميل الذات وكامل الصفات".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يقدم البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.