السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخلت عنهم وتركتهم يموتون

مظاهرات عائلات المحتجزين
مظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه وصلتهم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشار بيان عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولا، كما أن حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجزين وتركتهم يموتون.

ونوّه بيان عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.

ويتظاهر عدد كبير من عائلات المحتجزين بشوارع تل أبيب، حيث طالبت بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، من أجل عودة المحتجزين لبيوتهم وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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