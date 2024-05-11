السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الكونتينر".. يوضح مراحل إنتاج صناعة السيراميك والبورسلين (فيديو)

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

قال وائل جلال، مدير قطاع الإنتاج وتطوير المنتج، بمصنع الجوهرة للسيراميك والبورسلين، إن المواد الخام للتصنيع تتمثل في الرمال الصحراوية من صحراء مصر، مشيرًا إلى أن مراحل التصنيع ثلاث، وهي الخلط والطحن وبعد ذلك الحرق.

وأضاف "جلال"، خلال استضافته ببرنامج "الكونتينر" الذي يُقدمه الفنان أحمد داود، على شاشة dmc، أنه بعد توافر المواد الخام، يتم تخزينها بأماكن تحت الأرض لأكثر من 20 ساعة، وخلطها بعد ذلك حسب المنتج المطلوب.

وأشار، إلى أنه يتم تجفيفها وبعدها تبدأ مرحلة "التجليز"، وهي إحدى المراحل الهامة، فهي التي تعطي حماية وقوة للسيراميك، وبعد ذلك يتم النقش عليه حسب التصاميم المطلوبة.

وتابع أن مصنع الجوهرة يتميز بأنه يمتلك أكبر المطابع على الإطلاق والتي تملك إمكانية الطباعة حتى 12 لونًا في نفس الوقت، وهو ما يساعد على ابتكار تصاميم وأشكال مختلفة.

وأردف، أنه يتم تحويلها بعد ذلك إلى صناديق عملاقة عن طريق روبوتات مختصة بنقلها دون تدخل من العنصر البشري ليتم وضعها في التغليف المختص.

الكونتينر السيراميك والبورسلين صناعة السيراميك مصنع الجوهرة شاشة dmc وائل جلال التجليز

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