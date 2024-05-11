"الكونتينر" يسلط الضوء على صناعة السيراميك والبورسلين في مصر

في حلقة جديدة من برنامج "الكونتينر" الذي يُقدمه الفنان أحمد داود، على فضائية dmc، تم تسليط الضوء على خطوات صناعة السيراميك والبورسلين، داخل مصنع الجوهرة أحد المصانع الوطنية.

وقال "داود"، إن مصنع الجوهرة من أعرق مصانع إنتاج السيراميك والبورسلين، حيث يعمل منذ أكثر من 30 عام، حيث شارك في الكثير من المشروعات القومية.

ونوه أن مصنع الجوهرة للسيراميك والبورسلين، يصدر لأكثر من 45 دولة حول العالم، بقيمة صادرات تتجاوز الـ40%، الأمر الذي دفع الإدارة لزيادة خطوط الإنتاج.

وتابع أن المصريين القدماء، كانوا أصحاب فكرة السيراميك من خلال إنشاء المعابد والتماثيل، التي أبهرت العالم حتى وقتنا هذا قائلًا: "أي حاجة عايز ترجع لأصلها ستجدها عند المصري القديم"، مؤكدًا أنه تم اكتشاف قطع من السيراميك أسفل مقبرة زوسر منذ أكثر من 4700 عام.